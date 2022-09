De Belgische materialenproducent Umicore en de Duitse autobouwer Volkswagen investeren samen 3 miljard euro in de productie van batterijmaterialen. De 2 hebben hiervoor een nieuwe joint-venture opgericht. Die moet tegen 2030 batterijmaterialen maken voor 2,2 miljoen elektrische wagens van de Volkswagen-groep. De joint venture was eind vorig jaar aangekondigd, maar is nu -na een jaar onderhandelen- officieel rond.