Materialengroep Umicore wil liefst 500 mensen aanwerven in ons land. Vooral z'n recyclage-activiteiten in Hoboken kennen een sterke groei. Tegelijk wil het bedrijf z'n onderzoeksactiviteiten in Olen verder uitbouwen. Dat vertelt de CEO voor onze camera bij de voorstelling van de jaarcijfers. En dat waren absolute recordcijfers. Zowel qua omzet als qua winst.