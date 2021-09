Vastgoedmagnaat Harry Macklowe stuntte in 2019 met een reuzegrote foto van zichzelf en z'n nieuwe vlam op z'n kantoorgebouw op Park Avenue in New York. Een boodschap van formaat aan z'n ex Linda, waarmee hij na ruim 50 jaar huwelijk in een vechtscheiding verwikkeld was. De aanslepende ruzie leidt nu tot de veiling van een ongeziene kunstcollectie. Die zou ruim 600 miljoen dollar moeten opleveren.