Unilever belooft om over 10 jaar te stoppen met het gebruik van koolstof uit fossiele brandstoffen, voor z'n schoonmaakmiddelen. De Brits-Nederlandse multinational zal 1 miljard euro investeren in onderzoek naar alternatieve, meer duurzame chemicaliën en in de ondersteuning van z'n leveranciers. Unilever noemt dat z'n Clean Future programma.