Unilin Group, de specialist in onder meer laminaat en vinyl vloerbedekking, schakelt een versnelling hoger in z'n war for talent. Het West-Vlaamse bedrijf investeert de komende jaren 160 miljoen euro in z'n vestigingen in ons land en zoekt daarvoor meer dan 350 nieuwe werknemers. Maar da's allesbehalve eenvoudig, zo blijkt. Met betaalde opleidingen wil het kandidaten uit binnen- én buitenland charmeren.