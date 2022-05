De KU Leuven opent in Bierbeek z'n verniewde TRANSfarm. Da's een onderzoeksboerderij voor de circulaire bio-economie van de toekomst. Ingenieurs en wetenschappers bundelen er de krachten om hun innovaties van het labo naar de praktijk te brengen. Gaande van landbouwtechnieken, over duurzame energie, tot vaccinonderzoek. De renovatie van z'n boerderijcomplex kostte de KU Leuven 7 miljoen euro, terwijl de Vlaamse regering 2 miljoen investeert in onderzoeksinfrastructuur.