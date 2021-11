We zijn de derde vrijdag van november. Dat is traditiegetrouw de Dag van de Ondernemer. "Bedankt om 'goe zot' te zijn van ondernemen," zo luidt de slogan dit jaar. Vele ondernemers kunnen zo'n hart onder de riem wel gebruiken, nu ook de vierde coronagolf hen genadeloos raakt. Zo konden we vaststellen bij touroperator Rantour in Affligem.