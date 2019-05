US Postal start een ambitieus experiment met zelfrijdende trucks. Die zullen gedurende 2 weken pendelen tussen de postsorteercentra van Phoenix en Dallas. Heen en terug goed voor 3.380 kilometer, of zo'n 45 uur denderen over Amerikaanse snelwegen. Het Amerikaanse postbedrijf heeft het experiment toevertrouwd aan de start-up TuSimple.