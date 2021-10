De Belgische marktleider in textielproductie Utexbel lanceert "Dr. Green". Nieuwe ziekenhuiskledij die gemaakt is met afgedankte ziekenhuiskledij. Utexbel ziet grote groeimogelijkheden in de recyclage van textiel. Tegen 2025 wil het bedrijf een vijfde van z'n textiel maken met gerecycleerde vezels.