Het Gentse durfkapitaalfonds V-Bio Ventures heeft een tweede investeringsfonds in de steigers gezet. Een van 78 miljoen. Net als zijn eerste fonds zal het investeren in Europese, voornamelijk Belgische biotech. De focus ligt op startende bedrijven of projecten die inzetten op de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen of op duurzame landbouw.