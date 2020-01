V-Bio Ventures, het Vlaamse durfkapitaalfonds dat meestal investeert in pure biotechbedrijven, pompt kapitaal in een Britse producent van onkruidverdelgers. Het gaat om RootWave, een systeem dat onkruid doodt met elektrische stroom. V-Bio Ventures ziet daarvoor groot potentieel in de landbouw.

Interne fout - Knack Sorry, de pagina kan niet worden weergegeven. Een tijdelijk probleem met de server. Probeer het later opnieuw.