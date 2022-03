Fed-voorzitter Jerome Powell wil de rente in de komende maanden nog liefst 6 keer optrekken om uit te komen op 1,9% tegen het einde van het jaar. De Amerikaanse economie is sterk genoeg om dat te dragen, verzekert hij. Gisteren voerde de Fed in de strijd tegen de hoge inflatie een eerste renteverhoging door, met 25 basispunten. De Amerikaanse centrale bank zet hiermee een belangrijke stap naar de normalisering van haar monetair beleid.