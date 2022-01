De Vlaamse energieregulator VREG heeft zijn V-test vernieuwd. Dat is de prijsvergelijker die consumenten helpt het beste elektriciteits- en gascontract voor hen te zoeken. De nieuwe V-test zou gebruiksvriendelijker moeten zijn én hij kan meer dan vroeger. Door de prijspieken in de energiemarkt was de V-test het afgelopen jaar ongezien populair.