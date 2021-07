Buitenlandse zeelui kunnen zich voortaan laten inenten tegen corona als ze in een Belgische haven aanleggen. Ons land speelt op dat vlak een voortrekkersrol in de wereld, samen met Duitsland en de VS. België werkt met ambulante teams, die zeelui aan boord van hun schip vaccineren. Zo'n vaccinatiecampagne is niet alleen een gezondheidskwestie. 't Is ook een manier om de wereldwijde logistieke keten te beschermen.