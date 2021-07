Coronavaccins zouden minstens vijf keer goedkoper kunnen zijn als farmaceuten hun monopolies erop zouden opheffen. Dat stelt de People's Vaccine Alliance, een coalitie van wereldleiders en NGO's waarvan ook Oxfam lid is. De hoge prijs van de coronavaccins zet een rem op de wereldwijde vaccinatie, die nochtans nodig is om het virus in te dammen.