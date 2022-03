Nauwelijks een jaar na de start van de bouw, is in Antwerpen "Vaccinopolis" geopend. Da's een prestigieus onderzoekscentrum waar farmabedrijven nieuwe vaccins kunnen testen. Tot 30 vrijwilligers kunnen er zelfs enkele weken in complete quarantaine verblijven, om te kijken hoe ze reageren op blootstelling aan een infectie. Het hele project kostte 40 miljoen euro, waarvan de overheid de helft subsidieerde.