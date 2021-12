Bij AG Insurance is er opnieuw actiegevoerd. Dit keer voor de vestiging in Berchem, waar een 400-tal mensen werken. Het personeel is boos omdat de werkdruk te hoog ligt. En omdat de directie niet wil onderhandelen over een collectieve arbeidsovereenkomst voor telewerk. De sociale spanning bij de grootste verzekeraar van het land neemt toe. Volgens de vakbonden is er zelfs sprake van intimidatie van het personeel.