Vakbonden en burgerorganisaties voeren actie voor rijkentaks

Verschillende vakbonden en burgerorganisaties hebben in Brussel actiegevoerd voor de invoering van een rijkentaks - een belasting op grote vermogens. Ze doen dat naar aanleiding van de tax freedom day - de dag in het jaar waarop we niet langer belastingen betalen en enkel voor onszelf werken. Voor de gewone Belg valt die dag in juni. Voor de superrijken nu al.