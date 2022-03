De onrust groeit bij de 400 personeelsleden van EuroChem in de Antwerpse haven. De fabriek van de kunstmeststoffenproducent ligt al sinds vorige week stil. Dat is het gevolg van de economische sancties tegen Rusland. De eigenaar van Eurochem is namelijk één van de geviseerde oligargen, waardoor nu alle rekeningen geblokkeerd zijn. De vakbonden en de lokale directie vragen de Belgische overheid om het bedrijf onder toezicht te plaatsen en vervolgens de rekeningen vrij te geven.