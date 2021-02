Koeriers en vakbonden hebben in Brussel actiegevoerd tegen de uitbuiting van platformwerkers. Bijvoorbeeld maaltijdbezorgers bij UberEats of Deliveroo. Vaak werken ze als schijnzelfstandige. De deelplatformen onderhandelen nu over een nieuw statuut in Europa. Iets tussen zelfstandige en werknemer. Maar de koeriers en vakbonden vrezen dat dit volledig op maat zal zijn van de multinationals.