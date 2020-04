De titel "helden van de transportsector" verdient ook een premie. Dat vinden de vakbondsvertegenwoordigers van de vrachtwagenchauffeurs en het logistieke personeel. Kan niet, zo klinkt het bij de transportfederaties, want ook in hun sector slaat de coronacrisis toe. Er hangt stakingsdreiging in de lucht, maar geen van beide partijen wil daar de schuld voor dragen.