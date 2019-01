Vakbonden luiden alarmbel over callcenters Proximus

Minister van werk Kris Peeters gaat Proximus uitleg vragen over de opgelegde besparingen bij externe callcenters. Dat heeft hij aan de vakbonden beloofd. Proximus wil dat z'n externe partners knippen in hun kosten, en zou daarom voorstellen om hun activiteiten te verhuizen naar lageloonlanden. En dat betekent extra banenverlies in ons land.