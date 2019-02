Vakbonden maken looneisen hard met zware staking

De Nationale Stakingsdag heeft vooral grote impact gehad op onze zee- en luchthavens. Daarnaast was er grote hinder in het openbaar vervoer en in de industrie. Volgens een rondvraag van Voka zou bij 8 op de 10 grote bedrijven de productie aangetast zijn. Volgens de vakbondsleiders was de drastische actie noodzakelijk om hun looneisen hard te maken.