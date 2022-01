De vakbonden hebben de hoofdzetel van uitzendgroep Randstad onder een dikke laag schuim gezet. De actie is gericht tegen dienstenchequedochter Tempo Team, want in de dienstenchequesector is nog steeds geen sociaal akkoord bereikt. Het laatste breekpunt is de kilometervergoeding waarop de poetshulpen aanspraak kunnen maken. De vakbonden drijven de druk op via onverwachte acties, in ware guerilla-stijl.