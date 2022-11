De vakbondstop noemt de actie- en stakingsdag voor meer koopkracht een succes. Bij de werkgevers zijn de bonden eerder deze week op een muur gebotst, en groeit het onbegrip alleen maar. Maar deze actie is vooral een boodschap aan het grote publiek, en daarmee dus ook aan de politiek. Want de regering zal uiteindelijk de knopen moeten doorhakken in het loon- en koopkrachtdossier.