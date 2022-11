Vakbonden hebben over het hele land een actie- en stakingsdag gehouden voor meer koopkracht. Die was vooral voelbaar in het openbaar vervoer, maar deels ook in de privésector. In bedrijven die het door de hoog oplopende kosten vandaag lastig hebben bleef het bij pamfletten uitdelen. Maar in een aantal vooral gróte bedrijven is er ook gestaakt. De vakbonden eisen loonsverhogingen bovenop de index. Nu is door de loonwet - de wet op de concurrentiekracht - de marge daarvoor nul.