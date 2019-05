In Kortrijk heeft sanitairbedrijf Van Marcke z'n gloednieuwe Europese distributiecentrum voorgesteld. In de 90-jarige geschiedenis van het familiebedrijf de grootste investering ooit, goed voor 75 miljoen. Van Marcke wilde er een referentie van maken inzake duurzaamheid. Niet alleen is het CO2-neutraal, het is ook onafhankelijk van leidingwater.