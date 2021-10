Een dual fuel waterstoftruck. Het is een vrachtwagen die kan rijden op waterstof én op diesel. Vanaf november gaat het Antwerpse Van Moer Logistics er een uittesten. Het gaat om het eerste exemplaar van CMB.TECH, de afdeling van scheepvaartgroep CMB die waterstofoplossingen ontwikkelt. Ook Delhaize stapt in het testproject want de truck zal zijn Antwerpse supermarkten bevoorraden.