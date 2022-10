Federaal financïënminister Vincent Van Peteghem wil dat de regering het verlaagde btw-tarief van 6% op sloop en werderopbouw ook na eind 2023 verlengt. Daar was onduidelijkheid over omdat er gisteren in het begrotingsakkoord niet over werd gerept. Zonder uitdrukkelijke verlenging stijgt de BTW op sloop en heropbouw weer naar 21 procent, wat voor een gemiddelde gezinswoning een meerkost betekent van 50.000 euro, waarschuwde vanochtend de bouwfederatie Embuild.