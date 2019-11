De West-Vlaamse voedingsreus Vandemoortele heeft z'n intrek genomen in een nieuw hoofdkantoor in Gent, met daarin een voedingsatelier. Een investering van 10 miljoen euro. Tegelijk heeft het bedrijf het voorbije jaar gesnoeid in haar productaanbod, om de winstgevendheid op te krikken. Dat moet geld vrijmaken voor nieuwe overnames en investeringen in het buitenland.