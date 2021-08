Er is een crisis aan de gang in de Belgische varkenssector. Varkenshouders verkopen hun dieren momenteel met verlies. De voederprijzen stijgen. En de omzet daalt omdat de Europese markt oververzadigd is. Een oplossing zou zijn om meer vlees in België te verwerken tot bijvoorbeeld charcuterie. Daarvoor zijn de prijzen wél goed. Maar die industrie is vertrokken naar het buitenland, waar de loonlasten lager liggen.