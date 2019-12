Er wordt weer geïnvesteerd in verwarmings- en ventilatiebedrijf Vasco in het Limburgse Dilsen. Na de overname en de daaropvolgende herstructurering pompt het Zwitserse moederbedrijf Arbonia 5 miljoen in de fabriek. Ondermeer om de productiecapaciteit voor vloerverwarming te verhogen. Vandaag werken nog 500 mensen voor Vasco, waarvan 230 in ons land, honderd minder dan vorig jaar.