De stijgende rente laat zich meer en meer voelen op de vastgoedmarkt. Het aantal nieuwe hypothecaire leningen is in de eerste 8 maanden van dit jaar met 20 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De vastgoedmarkt koelt dus af, maar van een echte correctie is geen sprake. De vraag naar vastgoed blijft groot, terwijl het aanbod daalt.