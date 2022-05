Ons land heeft de voorbije jaren meer dan 40.000 jobs en zo'n 7 miljard euro welvaart laten liggen, door de nadelige Belgische regeling rond nachtarbeid in de e-commerce. Dat blijkt uit een studie van het VBO. De ondernemersorganisatie lanceert met 'n studie een nieuw offensief om de regering tot snelle actie aan te zetten. Want nu missen we de economische sneltrein van e-commerce, waarschuwt het VBO.