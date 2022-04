De 3 vakbonden hebben in steden over het hele land actie gevoerd voor hogere lonen. Nu het leven snel duurder wordt, redden veel mensen het niet meer, zeggen ze. De bonden willen de strikte loonnormwet hervormen en vrij kunnen onderhandelen over de lonen in de bedrijven. Maar dat is voor de werkgevers enkel bespreekbaar als er ook aan de automatische loonindexering geraakt mag worden.