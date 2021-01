10 maanden na de start van de coronacrisis flirt 1 op 5 ondernemingen met het faillissement. Dat blijkt uit een studie van het VBO en Graydon. Dat is een toename, want het aantal ondernemingen in de gevarenzone bedroeg in september, na de eerste coronagolf, 1 op de 6. Vooral jonge en kleine bedrijven krijgen het door de crisis harder te verduren dan oudere en grotere ondernemingen: de helft van de start-ups en scale-ups is niet crisisbestendig, waarschuwen VBO en Graydon.