België opnieuw naar het clubje van de vijf meest competitieve en meest welvarende landen loodsen. Dàt is het doel van 'Horizon België 2030', de toekomstvisie van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Aan het plan is anderhalf jaar gewerkt door experts en sectorfederaties van het VBO. In de late middag is het voorgesteld op een live event in Brussel. Vooraf was er een persconferentie.