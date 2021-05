De tijd is voorbij dat bedrijven konden steunen op het uitputten van gemakkelijk toegankelijke grondstoffen. Ondernemersorganisatie VBO roept de Belgische industrie op om circulair te worden in z'n Visienota 2030. We zijn al pionier, zegt het VBO, maar nu moeten we een versnelling hoger schakelen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor onze competitiviteit.