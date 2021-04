De vakbonden stoppen de onderhandelingen met de werkgevers over een loonakkoord. De standpunten van de sociale partners liggen te ver uiteen om voor de deadline van 1 mei een overeenkomst te sluiten. De werkgevers vragen nu dat de regering in elk geval de knoop doorhakt over de loonnorm en de welvaartsenveloppe. Over dat laatste dossier raakten vakbonden en werkgevers het wél eens.