Werkgeversorganisatie VBO vraagt dringend overleg met de regering en vakbonden over de lonen. Gisteren nog is in Duitsland zo'n overleg opgestart, om te bekijken hoe de inflatieschok verdeeld kan worden tussen consumenten en bedrijven. Ons land prijst zichzelf uit de markt met z'n automatische loonindexering, waarschuwt het VBO. De boodschap is dat we niet mogen wachten op de eerste grote faillissementen om in actie te schieten.