VDAB vraagt meer flexibiliteit van werkgevers in de strijd om geschikt personeel op de krappe arbeidsmarkt. In een nieuwe campagne wijst de organisatie bedrijven erop dat er ook in een "creatieve toekan", de spreekwoordelijke "witte raaf" kan zitten die ze zoeken. Het is vaak niet nodig dat de kandidaat over àlle specifieke competenties beschikt: met opleiding en bijschaving op de werkvloer kan hij of zij er ook komen.