Zelfs tijdens de coronacrisis hebben Vlaamse werkgevers in de ruime Brusselse Rand moeite om hun openstaande vacatures in te vullen. Binnen een straal van 60 kilometer rond de hoofdstad staan er in Vlaanderen momenteel 23.000 vacatures open. De Brusselse en Vlaamse diensten voor werkgelegenheid Actiris en VDAB starten nu een campagne om ook Brusselse werkzoekenden te overtuigen de sprong naar Vlaanderen te maken.