VDL heeft in Roeselare de symbolische eerste steen gelegd van zijn nieuwe fabriek. Volgens de CEO zal het de modernste busfabriek in Europa worden. Dat moet VDL wapenen tegen concurrenten die productie naar Oost-Europa overhevelden en tegen Aziatische busbouwers. VDL is nog de enige speler die z'n bussen uitsluitend in West-Europa bouwt.