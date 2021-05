Rondslingerende mondmaskers, klanten die geen afstand houden en weigeren een mondmasker te dragen. Huishoudhulpen maken het dezer dagen allemaal mee. Ook op andere manieren komt hun veiligheid of hun welzijn in het gedrang. Door onveilig of ongemakkelijk werkmateriaal bijvoorbeeld. Vakbonden en werkgevers uit de dienstenchequesector lanceren daarom samen de campagne "iktoonrespect".