De elektrische autobouwer Tesla moet zich voor de Zuid-Koreaanse rechtbank verantwoorden voor een fataal auto-ongeluk van twee jaar geleden. De bestuurder en zijn advocaat zullen proberen aan te tonen dat de elektrische systemen van de auto faalden. De aanklager stelt echter dat de bestuurder zelf in fout was. De rechtszaak doet in Zuid-Korea de discussie over de veiligheid van de auto's van Tesla opnieuw oplaaien.