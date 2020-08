Vanaf september kunnen er opnieuw evenementen doorgaan met 200 mensen in het publiek. In de buitenlucht mogen dat er 400 zijn. Daarenboven kunnen burgemeesters beslissen om in grote zalen nog meer volk toe te laten, mits goedkeuring van de minister. De Nationale Veiligheidsraad besliste ook dat we vanaf maandag opnieuw met z'n tweeën mogen gaan winkelen.