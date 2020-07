We zullen nog altijd vijftien personen per week op minder dan anderhalve meter mogen ontmoeten. Dat heeft de nationale veiligheidsraad beslist. Experts wilden de bubbel verkleinen tot tien personen. Maar dat advies leggen de ministers naast zich neer. Anderzijds wordt een aantal coronamaatregelen strenger. In de horeca, maar ook op andere drukke plaatsen.