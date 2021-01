Om het faillissement zo efficiënt mogelijk af te handelen, werken de curatoren van Mega World op 2 sporen tegelijk. Naast de overnamepiste, zetten ze ook in op de veiling van de inboedel van de 119 winkels. Per winkel wordt de volledige voorraad als 1 lot aangeboden. De veiling zelf verloopt online, maar voor wie de spullen met eigen ogen wil zien, zijn er kijkdagen. Wij gingen mee kijken, in Heist-op-den-Berg.