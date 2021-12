18 jaar na de wet op de kernuitstap is er nog altijd discussie of de jongste 2 kernreactoren open blijven na 2025 of niet. In haar kerstakkoord houdt de regering de deur nog op een kier. Ze gaat principieel voor een scenario waarin de reactoren niet meer nodig zijn. Daarvoor is een alternatief uitgewerkt voor de niet-vergunde gascentrale in Vilvoorde. Maar ook "plan B", de levensduurverlenging van 2 kernreactoren, blijft een mogelijkheid. Weliswaar met heel kleine kans.