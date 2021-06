Waar ze in elk geval op zoek moeten naar extra personeel, is in de Vlaamse industrie. Om die te vergroenen, zijn er de komende vijftien jaar zo'n 30.000 nieuwe arbeidskrachten nodig, vooral technisch geschoolden. Dat blijkt uit een studie in opdracht van Vlaams minister van Economie Crevits. Om de groene omslag te maken, zal ook het bestaande personeel moeten om- en bijscholen.